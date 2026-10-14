'मेरे बेटे को भरे बाजार में मारा...', SSP के सामने छलका परविंदर झोटा के पिता का दर्द; घर से निकलने से पहले छूए थे मां के पैर

डिजिटल डेस्क, मानसा। नशे की लत छोड़कर नशा-विरोधी मुहिम चला रहे परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार सुबह सवा नौ बजे कैमरे के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई। 45 वर्षीय परविंदर एक मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित नशे की गोली बेचे जाने की सूचना पर फेसबुक पर लाइव होकर मेडिकल स्टोर पहुंचे थे।

झोटा उस बुजुर्ग को भी साथ ले गए थे जिसने नशा खरीदा था। वह केमिस्ट अश्वनी से पूछते हैं कि इस बाबा को तूने नशा बेचा है। दुकानदार के साथ उनकी तीखी बहस होती है। वह केमिस्ट को फुटेज दिखाने व डीएसपी को फोन लगाने को कहते हैं।

इस पर उसने पिस्टल निकाल ली। झोटा साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चला गोली। सवा चार मिनट बहस के बाद केमिस्ट ने झोटा पर दो फायर झोंक दिए। वह बचाव के लिए 200 मीटर तक भागे, पर आरोपित ने पीछा कर एक और गोली मार दी। जानकारी के अनुसार, झोटा के अलावा चार अन्य लोगों को गोली लगी है, इनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति झोटा का साथी था जो चकेरियां गांव का रहने वाला था। बाकी जो घायल हुए हैं, वह राहगीर ही थे।

पिता ने क्या बोला? वहीं, रात को परमिंदर के परिवार को एसएसपी वैभव चौधरी ने मुलाकात की। इस बीच पिता ने कहा कि भरे बाजार में मेरे बेटे की गोलियां मारकर हत्या की गई, आपकी पुलिस कहां थी। एसएसपी ने उनको प्रधान कहकर संबोधन किया तो उन्होंने कहा में कोई प्रधान नहीं मैं तो एक मारे हुए बेटे का पिता हूं। उन्होंने आरोप लगाए कि किस पुलिस अधिकारी के कहने पर मेरे बेटे की हत्या की गई। एसएसपी ने कहा कि जिस भी अधिकारी की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी, उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।