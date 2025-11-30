'कंचनप्रीत के खिलाफ अपराध में शामिल होने के काफी सबूत', अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी पंजाब पुलिस

जागरण संवाददाता, तरनतारन। कनाडा के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर के मामले में कोर्ट की कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस ने रविवार को अपनी बात दोहराई कि उसकी गिरफ्तारी उसके पति द्वारा चलाए जा रहे क्रिमिनल सिंडिकेट में उसके एक्टिव रूप से शामिल होने के पक्के सबूतों पर आधारित है और पुलिस के पास काफी सबूत है।

यह जानकारी देते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तरनतारन रिपुतपन सिंह ने कहा कि पुलिस तरनतारन के झबाल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 208/25 मामले में कानून के मुताबिक आगे की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कानून के मुताबिक अपील करने के लिए काफी सबूत हैं और माननीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाएगी और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।