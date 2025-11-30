Language
    'कंचनप्रीत के खिलाफ अपराध में शामिल होने के काफी सबूत', अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी पंजाब पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    कनाडा के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब पुलिस ने कहा कि उनके पास कंचनप्रीत के आपराधिक सिंडिकेट में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस अधीक्षक रिपुतपन सिंह ने बताया कि वे अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और मामले की आगे जांच करेंगे।

    अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी पंजाब पुलिस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। कनाडा के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर के मामले में कोर्ट की कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस ने रविवार को अपनी बात दोहराई कि उसकी गिरफ्तारी उसके पति द्वारा चलाए जा रहे क्रिमिनल सिंडिकेट में उसके एक्टिव रूप से शामिल होने के पक्के सबूतों पर आधारित है और पुलिस के पास काफी सबूत है।

    यह जानकारी देते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तरनतारन रिपुतपन सिंह ने कहा कि पुलिस तरनतारन के झबाल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 208/25 मामले में कानून के मुताबिक आगे की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कानून के मुताबिक अपील करने के लिए काफी सबूत हैं और माननीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाएगी और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।