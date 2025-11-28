तरनतारन में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर राजू और हैप्पी बाबा सहित सात बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तरनतारन पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर राजू शूटर और हैप्पी बाबा को उनके पांच साथियों सहित गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस गैंग के तार सरहद पार के हो सकते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर तीन पुलिस टीमों ने एक मैरिज पैलेस के बाहर जाल बिछाया, जहां कई अपराधी राजू शूटर के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही मौके की पुष्टि हुई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सात आरोपियों को काबू कर लिया।