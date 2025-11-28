तरनतारन में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर राजू और हैप्पी बाबा सहित सात बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद
पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर राजू शूटर और हैप्पी बाबा समेत सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से पांच पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में गैंग के तार सरहद पार से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी एक मैरिज पैलेस में इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तरनतारन पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर राजू शूटर और हैप्पी बाबा को उनके पांच साथियों सहित गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस गैंग के तार सरहद पार के हो सकते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर तीन पुलिस टीमों ने एक मैरिज पैलेस के बाहर जाल बिछाया, जहां कई अपराधी राजू शूटर के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही मौके की पुष्टि हुई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सात आरोपियों को काबू कर लिया।
तरनतारन के सदर में एफआईआर दर्ज
मामले में थाना सदर तरनतारन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब गैंग के आगे और पीछे के नेटवर्क की पहचान कर पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।