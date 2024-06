चुनाव में जीत के बाद Amritpal Singh की मां ने की जनता से अपील, कहा- 6 जून के बाद...

डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से दो पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बाजी मारी है। इसमें खडूर साहिब सीट से वारिस पंजाब दे मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीता है।अमृतपाल सिंह ने 404430 वोटों से जीत हासिल की हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह को 197120 वोटों से हराया है।

VIDEO | The Head of 'Waris Punjab De' Amritpal Singh has won the election from Khadoor Sahib Lok Sabha constituency as an independent candidate by a very good margin. He is serving a jail term in an Assam jail under National Security Act. He has been demanding a separate state.… pic.twitter.com/2K2QgpEYrD