पंजाब को दहलाने की साजिश को BSF ने किया विफल, सीमा के सटे गांव से हथियारों का जखीरा बरामद 

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश को सोमवार को बीएसएफ ने विफल कर दिया। एसएसओसी की विशेष टीम के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सटे गांव मेहंदीपुर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। समझा जाता है कि यह जखीरा ड्रोन के माध्यम से भारत भेजा गया हो। बरामद जखीरे में 2 एके-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन व 10 कारतूस शामिल हैं।

एसएसओसी की विशेष टीम को सूचना मिली कि पाकिस्तान द्वारा पंजाब को दहलाने के लिए हथियार, बारुद, गोली सिक्का व मादक पदार्थों की खेपें ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई हैं। इस बाबत बकायदा आतंकियों व नशा तस्करों के अलावा गैंग्सटरों को टारगेट भी दिया गया है। यह टारगेट विदेश बैठे संगठनों द्वारा पंजाब में बनाए गए मॉड्यूल को मिला है।