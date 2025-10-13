पंजाब को दहलाने की साजिश को BSF ने किया विफल, सीमा के सटे गांव से हथियारों का जखीरा बरामद
बीएसएफ ने पंजाब को दहलाने की आईएसआई की साजिश नाकाम कर दी। मेहंदीपुर गांव से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें एके-47 राइफलें और पिस्तौल शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये हथियार ड्रोन से भेजे गए थे। आतंकियों, नशा तस्करों और गैंगस्टरों को टारगेट दिए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश को सोमवार को बीएसएफ ने विफल कर दिया। एसएसओसी की विशेष टीम के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सटे गांव मेहंदीपुर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। समझा जाता है कि यह जखीरा ड्रोन के माध्यम से भारत भेजा गया हो। बरामद जखीरे में 2 एके-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन व 10 कारतूस शामिल हैं।
एसएसओसी की विशेष टीम को सूचना मिली कि पाकिस्तान द्वारा पंजाब को दहलाने के लिए हथियार, बारुद, गोली सिक्का व मादक पदार्थों की खेपें ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई हैं। इस बाबत बकायदा आतंकियों व नशा तस्करों के अलावा गैंग्सटरों को टारगेट भी दिया गया है। यह टारगेट विदेश बैठे संगठनों द्वारा पंजाब में बनाए गए मॉड्यूल को मिला है।
उक्त सूचना के आधार पर एसएसओसी की विशेष टीम ने बीएसएफ के अधिकारियों को सूचित करते खेमकरण सेक्टर स्थित कंटीली तार वाले घेरे में चेकिंग अभियान चलाया। जिस दौरान गांव मेहंदीपुर स्थित धान की कटाई वाले खेत से 2 एके-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन व 10 कारतूस बरामद किए। यह हथियार व गोली सिक्का खुला पड़ा था। एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि बरामद किए जखीरे को कब्जे में लेकर तस्करों खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि पाक से मंगवाया गए ये हथियार कौन से तस्करों तक पहुंचाया जाने थे।
