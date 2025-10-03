Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में 19 हजार किमी लिंक सड़कों का कायाकल्प, CM भगवंत मान ने शुरू की 3,425 करोड़ की परियोजना

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में 19492 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का कार्य शुरू करवाया है। इस परियोजना पर 3425 करोड़ रुपये खर्च होंगे और सड़कों का रख-रखाव पांच साल तक ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ग्रांटों की कोई कमी नहीं है और शिक्षा व स्वास्थ्य में क्रांति लाई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    CM भगवंत मान ने सड़कों के लिए पंजाब में शुरू की 3,425 करोड़ की परियोजना (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भर की लिंक सड़कों की रिपेयर व अपग्रेडेशन का कार्य शुरु करवाते बताया कि पंजाब भर में 19,492 किलोमीटर सड़कों पर 3,425 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    इन सड़कों के रख-रखाव का कार्य संबंधित ठेकेदार पांच वर्ष तक करेगा। तरनतारन के कस्बा झब्बाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बधाई देते कहा कि उन्हीं द्वारा दिए जाते टैक्स के पैसे से ही यह विकास कार्य हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मान ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए ग्रांटों की कमी नहीं। आम आदमी पार्टी (आप) की नीति व नीयत के चलते ही शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई जा रही है।