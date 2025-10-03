पंजाब में 19 हजार किमी लिंक सड़कों का कायाकल्प, CM भगवंत मान ने शुरू की 3,425 करोड़ की परियोजना
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में 19492 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का कार्य शुरू करवाया है। इस परियोजना पर 3425 करोड़ रुपये खर्च होंगे और सड़कों का रख-रखाव पांच साल तक ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ग्रांटों की कोई कमी नहीं है और शिक्षा व स्वास्थ्य में क्रांति लाई जा रही है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भर की लिंक सड़कों की रिपेयर व अपग्रेडेशन का कार्य शुरु करवाते बताया कि पंजाब भर में 19,492 किलोमीटर सड़कों पर 3,425 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इन सड़कों के रख-रखाव का कार्य संबंधित ठेकेदार पांच वर्ष तक करेगा। तरनतारन के कस्बा झब्बाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बधाई देते कहा कि उन्हीं द्वारा दिए जाते टैक्स के पैसे से ही यह विकास कार्य हो रहे हैं।
मान ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए ग्रांटों की कमी नहीं। आम आदमी पार्टी (आप) की नीति व नीयत के चलते ही शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई जा रही है।
