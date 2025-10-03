पंजाब में 19 हजार किमी लिंक सड़कों का कायाकल्प, CM भगवंत मान ने शुरू की 3,425 करोड़ की परियोजना

जागरण संवाददाता, तरनतारन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भर की लिंक सड़कों की रिपेयर व अपग्रेडेशन का कार्य शुरु करवाते बताया कि पंजाब भर में 19,492 किलोमीटर सड़कों पर 3,425 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इन सड़कों के रख-रखाव का कार्य संबंधित ठेकेदार पांच वर्ष तक करेगा। तरनतारन के कस्बा झब्बाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बधाई देते कहा कि उन्हीं द्वारा दिए जाते टैक्स के पैसे से ही यह विकास कार्य हो रहे हैं।