    Punjab Bypoll 2025 Live: तरनतारन सीट पर वोटिंग शुरू, EVM में 15 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे मतदाता

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदाता ईवीएम के माध्यम से 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। युवा और बुजुर्ग मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं।

    वोट के लिए कतारबद्ध नजर आ रहे वोटर्स

    डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। पोलिंग बूथ पर लोग कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। इस चुनावी रण में चार राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। जबकि 11 उम्मीदवार बतौर निर्दलीय लड़ रहे हैं।

    तरनतारन से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल (66) का  कैंसर के कारण निधन हो गया था। पेशे के तौर पर डॉक्टर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के कश्मीर सिंह सोहल 2022 में पहली बार चुनाव लड़कर 15 हजार से अधिक मतों से विधानसभा में पहुंचे थे। उनके देहांत के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर पल-पल का अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।

