तरनतारन में दूधवाले ने ASI की पत्नी से किया रेप, पिस्टल के बल पर बंधक बनाया; अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। तरनतारन के झब्बाल अमृतसर बाइपास समीप पाश कालोनी में रहते पंजाब पुलिस के एएसआइ की पत्नी से पिस्टल के बल पर दुष्कर्म करने, सोने के जेवरात उतारने व अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। 10 जून से संबंधित उक्त घटना की थाना सिटी की सब इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर ने पड़ताल की। जिसके बाद आरोपित निर्मलजीत सिंह निम्मा खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी लिए छापामारी शुरु कर दी गई।

पुलिस लाइन में तैनात एएसआइ केे घर दूध डालने लिए निर्मलजीत सिंह निम्मा नामक शख्स आता था। एएसआइ की गैर-मौजूदगी में निम्मा 10 जून को सुबह करीब 9 बजे उसके घर में दाखिल हुआ। घर में अकेली कामकाज कर रही एएसआइ की पत्नी को पिस्टल के बल पर कमरे में बंधक बना दुष्कर्म किया गया। इस दौरान पीड़िता द्वारा पहने हुए सोने के जेवरात भी उतार लिए गए।