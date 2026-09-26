सोढल मेले में पार्क में झूले लगाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जालंधर निवासियों ने लगाए आरोप; निगम से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के प्रसिद्ध सोढल मेले के दौरान नेहरू चिल्ड्रन पार्क-रामलीला ग्राउंड में झूले लगाने के लिए नगर निगम द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का मामला अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और पंजाब सरकार सहित नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। यह याचिका मोहल्ला सोढल नगर के वासियों ने अधिवक्ता तनु बेदी के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम ने झूलों की एनओसी जारी करने में नियमों की अनदेखी की है।