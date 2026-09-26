अमृतसर में ASI को गोली मारने वाले का हुआ एनकाउंटर, नाकाबंदी के दौरान क्रास फायरिंग में मारा गया; सिपाही घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने वाले शातिर अपराधी का अंत खौफनाक एनकाउंटर के साथ हुआ। एएसआई जसवंत सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने वाले आरोपी करणजीत सिंह उर्फ नंदी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। शनिवार तड़के हुई इस क्रास फायरिंग में अमृतसर देहात पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी जांघ में गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस ने आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीआईजी बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि झंझोटी गांव निवासी आरोपी करणजीत सिंह उर्फ नंदी बुधवार की रात पुलिस कस्टडी से चकमा देकर फरार हो गया था।