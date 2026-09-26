दो दिन तक नहर में तलाश, तीसरे दिन मिला अनमोल का शव, गणेश विसर्जन के दौरान हुआ था हादसा

संवाद सहयोगी अबोहर। अबोहर की हनुमानगढ़ रोड स्थित मलूकपुरा माइनर में वीरवार शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहर में बहे युवक अनमोल का शव शनिवार को तीसरे दिन गुमजाल टेल से बरामद हुआ।

शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक रामनगर निवासी था और परिवार का छोटा बेटा था।

गणेश महोत्सव के बाद श्रद्धालु वीरवार शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए मलूकपुरा माइनर पहुंचे थे। अनमोल डीजे का काम करता था और डीजे वालों के साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए नहर पर गया था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान वह अचानक नहर के तेज बहाव में बह गया।