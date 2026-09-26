नशे के लिए पति ने पार की हैवानियत की हदें! बटाला में पैसों के लिए पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, बटाला। पंजाब के बटाला स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में शनिवार को नशे की खौफनाक लत ने एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। नशा करने से रोकने और नशे के लिए पैसे न देने पर एक सिरफिरे व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और 12 वर्षीय मासूम बेटी की तेजधार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर के बाहर ताला लगाकर मौके से फरार हो गया।

इस दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी दहशत का माहौल बन गया। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय बबली और उसकी 12 वर्षीय पुत्री तमन्ना के रूप में हुई है। तमन्ना सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। मृतका के भाई शेरा और विजय ने बताया कि उनका जीजा जसविंदर मसीह कोई काम-धंधा नहीं करता था और पूरी तरह से नशे का आदी था। करीब एक साल पहले ही वे फ्रेंड्स कॉलोनी में किराए के मकान में रहने आए थे।