खाकी पर दाग! फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर नशा और अवैध हथियारों की खेप समेत गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। पंजाब में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत थाना घलखुर्द पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी कानून का रखवाला होकर भी अवैध धंधे में संलिप्त था।

पुलिस ने आरोपी के पास से 6 अवैध पिस्तौल, हेरोइन और महंगी आइस ड्रग की बड़ी खेप बरामद की है। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, थाना घलखुर्द की पुलिस टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि इंटेलिजेंस विभाग का यह अधिकारी काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है और नशीले पदार्थों के साथ-साथ अवैध हथियारों की सप्लाई में भूमिका निभा रहा है।