खाकी पर दाग! फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर नशा और अवैध हथियारों की खेप समेत गिरफ्तार
फिरोजपुर में पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस के एक इंस्पेक्टर को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और अवैध पिस्तौल के साथ ...और पढ़ें
HighLights
काउंटर इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर नशा और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार।
पुलिस ने छह अवैध पिस्तौल, हेरोइन और आइस ड्रग बरामद की।
फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महकमे में हड़कंप मच गया।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। पंजाब में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत थाना घलखुर्द पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी कानून का रखवाला होकर भी अवैध धंधे में संलिप्त था।
पुलिस ने आरोपी के पास से 6 अवैध पिस्तौल, हेरोइन और महंगी आइस ड्रग की बड़ी खेप बरामद की है। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, थाना घलखुर्द की पुलिस टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि इंटेलिजेंस विभाग का यह अधिकारी काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है और नशीले पदार्थों के साथ-साथ अवैध हथियारों की सप्लाई में भूमिका निभा रहा है।
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पुलिस ने जाल बिछा किया काबू
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी इंस्पेक्टर को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से छह अवैध पिस्तौल के साथ-साथ हेरोइन और आइस ड्रग जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और बरामद माल को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आरोपी इंस्पेक्टर के पास ये अवैध हथियार और ड्रग्स कहां से आए थे और वह इन्हें किसे सप्लाई करने जा रहा था।
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पुलिस ने जांच की शुरू, खंगालेंगे लिंक
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले के तार बड़े नशा तस्करों और आपराधिक गिरोहों से जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपी के फोन रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराध और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर तैनात क्यों न हो।
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