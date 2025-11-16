Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन: पुलिस ने शिअद नेता गुरसेवक को किया गिरफ्तार, सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी की गिरफ्तारी के लिए मारा छापा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव के बाद पुलिस ने अकाली दल के नेताओं पर मामले दर्ज किए हैं, जिसके चलते पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गुरसेवक सिंह शेख सहित कई गिरफ्तारियां हुई हैं। शिअद ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और भगवंत मान सरकार पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल इस मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाने तरनतारन आ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तरनतारन: पुलिस ने शिअद नेता गुरसेवक को किया गिरफ्तार। फाइल फोटो

    धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा का तरन-तारन उपचुनाव के दौरान पुलिस की ओर से शिवमणि अकाली दल से संबंध नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गुरसेवक सिंह शेख को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सोमवार को रात में पेश किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपचुनाव में शहर प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर, दामाद अमृतपाल सिंह बाठ के अलावा शिरोमणि अकाली दल के करीब 62 नेताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज किए गए थे।

    शनिवार को अमृतसर के रंजीत एवेन्यू से शिअद की आईटी विंग के प्रदेश अध्यक्ष नक्षत्र सिंह गिल निवासी गांव फेलोको को गिरफ्तार किया था जबकि रविवार को राष्ट्रीय सचिव गुरसेवक सिंह शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों की मानें तो सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर की गिरफ्तारी के लिए अभी पुलिस कई जगह छापामारी कर रही है।

    बता दें कि 5 नवंबर को कंचनप्रीत कौर की रेकी करते एक कर में सवार पुलिस कर्मियों को गिर गया था। कंचनप्रीत कौर ने अरबोल गया था कि फर्जी नंबर प्लेट वाली सफेद रंग की कार में कुछ मुलाजिम बिना पुलिस की वर्दी पहने उनका पीछा कर रहे हैं। इस बाबत पुलिस की ओर से एक एफआईआर दर्ज करके करीब 62 अकालियों को नामजद किया गया था अआरोप था कि सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली गई है।

    समझा जा रहा है कि गुरसेवक सिंह शेख को भी इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिअद के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि चुनावों मुहिम से लेकर जिला पुलिस अब तक करीब 26 अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। उप चुनाव में आप को शिअद ने कड़ी टक्कर दी बदले में भगवंत मान की सरकार लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि सरकार के कहने पर इतनी धक्केशाही ना करें जिससे उनको अदालतों में जवाबदेह होना पड़े।

    आज आयेंगे सुखबीर सिंह बादल

    शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सोमवार को तरन तारन आ रहे है।चुनाव में मिले सहयोग बदले वह जनता का धन्यवाद करेंगे और पुलिस की कार्रवाई खिलाफ धरना देने का भी कार्यक्रम बनाया गया हैं।धर्म कहा होगा यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया।