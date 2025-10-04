Language
    Punjab News: स्कूल से लौट रही नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत, नशीला पदार्थ सुंघाकर किया दुष्कर्म

    By DHARAMBIR SINGH MALHAR Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    तरनतारन में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी स्कूल से घर लौटते समय एक कार सवार द्वारा दुष्कर्म का शिकार हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जशनदीप सिंह की तलाश शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है।

    स्कूल से लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। दोपहर के समय स्कूल से घर वापस लौट रही नाबालिगा के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया। वल्टोहा पुलिस ने मामले की जांच कर केस दर्ज करने के बाद आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जो रोजाना की तरह स्कूल गई, लेकिन देर शाम घर वापस लौटी। पूछने पर बेटी ने खुलासा किया कि वह दोपहर छुट्टी होने के बाद घर की ओर रवाना हुई।

    रास्ते में कार सवार जशनदीप सिंह ने पहले उसको नशीली वस्तु सुंघाकर बेहोश किया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। एसआइ किरनपाल कौर ने नाबालिगा का मेडिकल करवाने के बाद मामला दर्ज करते हुए अगलेरी पड़ताल शुरु की।