मोबाइल में फिर होगी टूं-टूं! पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे ₹4500, किस दिन आएगी मावां-धियां योजना की किश्त?

डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब की महिलाओं और माओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मावां-धियां सत्कार योजना' के तहत अगली किश्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार अपने वादों पर पूरी तरह खरी उतर रही है और जनता के हक का पैसा सीधे जनता के पास पहुंच रहा है।

योजना की प्रगति और अगली किश्त की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा- आज 1 अक्टूबर का दिन है। मावां-धियां सत्कार योजना के तहत माओं के खातों में सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह और दलित भाईचारे की माओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि भेजी जा रही है। इस बार अगले तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पैसा एक साथ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का मैच देखना चाहते थे सीएम मान, केंद्र सरकार ने जापान दौरे की नहीं दी अनुमति तीन महीनों के पैसे एक साथ आएंगे मुख्यमंत्री ने बेहद रोचक और आम बोलचाल की शैली में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब तीन महीनों की राशि यानी 3000 रुपये और 4500 रुपये एक साथ खातों में पहुंचेंगे, तो मोबाइल पर 'टूं-टूं' की आवाज फिर से गूंजेगी। उन्होंने कहा कि मैसेज की यह आवाज इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों का पैसा लोगों के नाम कर रही है।