मोबाइल में फिर होगी टूं-टूं! पंजाब में महिलाओं के खाते में आएंगे ₹4500, किस दिन आएगी मावां-धियां योजना की किश्त?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मावां-धियां सत्कार योजना के तहत माओं के खातों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तीन महीनों की एडवांस किश्त जारी करने की घोषणा की है।
HighLights
मावां-धियां सत्कार योजना की अगली किश्त जारी।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की राशि एक साथ मिलेगी।
महिलाओं के खातों में सीधे 3000-4500 रुपये।
डिजिटल डेस्क, तरनतारन। पंजाब की महिलाओं और माओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मावां-धियां सत्कार योजना' के तहत अगली किश्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार अपने वादों पर पूरी तरह खरी उतर रही है और जनता के हक का पैसा सीधे जनता के पास पहुंच रहा है।
योजना की प्रगति और अगली किश्त की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा-
आज 1 अक्टूबर का दिन है। मावां-धियां सत्कार योजना के तहत माओं के खातों में सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह और दलित भाईचारे की माओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि भेजी जा रही है। इस बार अगले तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पैसा एक साथ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
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तीन महीनों के पैसे एक साथ आएंगे
मुख्यमंत्री ने बेहद रोचक और आम बोलचाल की शैली में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब तीन महीनों की राशि यानी 3000 रुपये और 4500 रुपये एक साथ खातों में पहुंचेंगे, तो मोबाइल पर 'टूं-टूं' की आवाज फिर से गूंजेगी। उन्होंने कहा कि मैसेज की यह आवाज इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों का पैसा लोगों के नाम कर रही है।
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आज से किश्त खातों में आनी शुरू हो जाएगी
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि योजना की अगली किश्त खातों में आनी शुरू हो गई है। सरकार लगातार जमीनी स्तर पर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तीन महीनों की अग्रिम आर्थिक सहायता जारी होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की सभी माओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।