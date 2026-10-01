पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग ने दिया इस्तीफा, 48 घंटे में होगा नए चीफ का एलान; लिस्ट में कितने नाम शामिल?
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग के इस्तीफे की अटकलें अब पुष्टि हो गई हैं। लुधियाना से सांसद अमरिंदर ...और पढ़ें
HighLights
राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा
सचिन पायलट की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
आलाकमान के निर्देश पर दिया गया इस्तीफा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग के इस्तीफे की अटकलों पर विराम लग चुका है। लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
जानकारी के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट की रिपोर्ट और आलाकमान के निर्देश के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
नए अध्यक्ष का जल्द होगा एलान
जानकारी के अनुसार, पंजाब में एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। अध्यक्ष पद की रेस में विजय इंदर सिंगला, परगट सिंह, सुखविंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल है। इस लिस्ट में विजय इंदर सिंगला का नाम टॉप पर हैं।
क्या बोले राजा वड़िंग?
हालांकि, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गुरुवार को राज्य पार्टी नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ मामले अंदरूनी होते हैं।
जब उनसे इस अटकल के बारे में पूछा गया कि क्या वह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो वडिंग ने कहा कि मैं किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।
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भूपेश की जगह सचिन पायलट बने प्रभारी
बता दें कि यह घटनाक्रम कांग्रेस द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब के लिए पार्टी का महासचिव प्रभारी नियुक्त करने के बाद सामने आया है।
कांग्रेस पंजाब में अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है, जिसमें अलग-अलग गुट अगले विधानसभा चुनावों से पहले अधिक महत्व पाने की कोशिश कर रहे हैं।
वडिंग को पहले भी पार्टी के कुछ वर्गों से अपने प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है।
चुनावी प्रदर्शन को लेकर क्या बोले थे राजा वड़िंग?
इससे पहले अगस्त में वडिंग ने पंजाब में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर हुई आलोचना के खिलाफ अपना बचाव किया था और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के पतन के लिए अपने नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा था कि एकमात्र गलती यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास 80 सीटें थीं, तो हम 80 से घटकर 18 सीटों पर आ गए। क्या यह मेरी गलती है?
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने उन्हें 2027 के चुनावों के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की मांग करते हुए नारे लगाए थे।
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