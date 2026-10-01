पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग ने दिया इस्तीफा, 48 घंटे में होगा नए चीफ का एलान; लिस्ट में कितने नाम शामिल?

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग के इस्तीफे की अटकलों पर विराम लग चुका है। लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

जानकारी के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट की रिपोर्ट और आलाकमान के निर्देश के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

नए अध्यक्ष का जल्द होगा एलान

जानकारी के अनुसार, पंजाब में एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। अध्यक्ष पद की रेस में विजय इंदर सिंगला, परगट सिंह, सुखविंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल है। इस लिस्ट में विजय इंदर सिंगला का नाम टॉप पर हैं।

क्या बोले राजा वड़िंग? हालांकि, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गुरुवार को राज्य पार्टी नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ मामले अंदरूनी होते हैं। जब उनसे इस अटकल के बारे में पूछा गया कि क्या वह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो वडिंग ने कहा कि मैं किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।