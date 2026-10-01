पंजाब कांग्रेस को मिलेगा नया 'कप्तान', अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे विजय इंदर सिंगला; पढ़ें इनका सियासी सफर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, हाई कमान ने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में विजय इंदर सिंगला के नाम को मंजूरी दी है।

अब केवल इसका आधिकारिक एलान होना बाकी है। बुधवार देर रात इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर विजय इंदर सिंगला को बधाई देने वालों का तांता लग गया। राजा वड़िंग ने दी पद छोड़ने की पेशकश उधर, इन चर्चाओं के बीच लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक बार फिर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू में राजा वडिंग कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है।

पार्टी हाई कमान ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी और अगर वे इसे किसी और को देना चाहते हैं, तो मैं सहर्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। जानकारी के मुताबिक, पार्टी हाई कमान ने इस बदलाव के बारे में राजा वड़िंग को पहले ही सूचित कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव समितियों और राज्य के पूरे संगठनात्मक ढांचे में भी फेरबदल की संभावना है। विजय इंदर सिंगला का नाम आगे कांग्रेस में नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह सरकारिया, प्रताप सिंह बाजवा और परगट सिंह जैसे नाम भी रेस में हैं। लेकिन इस सूची में विजय सिंगला का नाम सबसे आगे है।

बुधवार को भी पंजाब मामलों को लेकर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश की अहम बैठक हुई है। इसी बैठक में सिंगला के नाम पर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि प्रदेश प्रधान बदलने का इशारा बुधवार चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी किया था। उन्होंने प्रदेश प्रधान बदलने के सवाल पर कहा था कि मौसम और कांग्रेस में पंजाब प्रधान कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता।

कौन हैं विजय इंदर सिंगला? विजय इंदर सिंगला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वह पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इसी के साथ संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भी। साल 2026 में उन्होंने कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति के अध्यक्ष का पद भी संभाला था।

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग से हार गए थे। विजय सिंगला की छवि एक साफ-सुधरे नेता के रूप में जाना जाती रही है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला पेंडिंग नहीं है। चुनाव शपथ पत्र के मुताबिक उन्होंने शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। क्या होंगी चुनौतियां? विजय इंदर सिंगरा की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतरी मनमुटाव को खत्म कर सभी नेताओं को एक मंच पर लाना होगी। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच तालमेल बिठाना और चुनाव को लेकर तैयारियां करना उनकी जिम्मेदारी होगी।