'हाईकमान का आदेश सिर आंखों पर' पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की चर्चाओं के बीच पटियाला में बोले विजय इंदर सिंगला

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जारी सियासी अटकलों और सांगठनिक बदलाव की सुगबुगाहट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय इंदर सिंगला का बड़ा बयान सामने आया है। पटियाला में मीडिया से बातचीत करते हुए सिंगला ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें पार्टी की ओर से किसी नई जिम्मेदारी का औपचारिक पत्र नहीं मिला है और न ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया है।

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें कोई भी नई जिम्मेदारी सौंपता है, तो वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। पटियाला में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विजय इंदर सिंगला ने वर्तमान स्थिति पर रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही हैं।