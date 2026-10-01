'कुछ बातें अंदरूनी हैं लेकिन...', पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों पर क्या बोले राजा वड़िंग?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजा वड़िंग के इस्तीफे को लेकर जब मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल किए तो सांसद ने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर वापसी की। इस दौरान मीडिया ने उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल-जवाब किए। राजा वड़िंग ने कहा,

मैं अभी किसी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब सही समय आएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी कई बातें बहुत अंदरूनी हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। -राजा वड़िंग, लुधियाना सांसद

चरणजीत सिंह चन्नी की आई प्रतिक्रिया

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बदले जाने की खबरों पर चरणजीत सिंह चन्नी की भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी का अधिकार है। वे जानते हैं कि किसे कहां नियुक्त करना है और कब बदलाव करना है। चन्नी ने कहा,

वे ही तय करेंगे कि बदलाव की जरूरत है या नहीं। ऐसा अक्सर होता रहता है, फेरबदल होते रहते हैं। लेकिन सचिन पायलट हमारे पड़ोसी राज्य से आए हैं और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। -चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री

बता दें कि बुधवार देर रात पंजाब कांग्रेस में उस समय बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है, जब राजा वड़िंग ने इस्तीफा देने की पेशकश की।

दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान स्तर पर पंजाब संगठन को लेकर मंथन जारी है और अगले एक-दो दिनों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है।