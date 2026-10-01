एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का मैच देखना चाहते थे सीएम मान, केंद्र सरकार ने जापान दौरे की नहीं दी अनुमति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक नया सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के महत्वपूर्ण मुकाबले देखने के लिए जापान जाने की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र सरकार ने आवश्यक राजनीतिक मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री को आइची-नागोया में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स के दौरान हॉकी स्पर्धा के अंतिम चरण के मुकाबलों में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया था। यह आमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ-साथ 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले खिताबी (फाइनल) मैचों के लिए दिया गया था।