    Punjab News: शिअद नेता कंचनप्रीत कौर मामले में देर रात सुनवाई शुरू, पुलिस रिमांड पर जल्द आएगा फैसला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:03 PM (IST)

    तरनतारन में शिअद नेता कंचनप्रीत कौर रंधावा के मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर जेएमआईसी पंकज वर्मा की अदालत में शुरू हो गई है। सरकारी और बचाव पक्ष के वकील पेश हुए हैं। अदालत में कंचनप्रीत कौर मौजूद हैं। 

    शिअद नेता कंचनप्रीत कौर मामले में देर रात सुनवाई शुरू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। शिअद नेता कंचनप्रीत कौर रंधावा के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर तरनतारन स्थित जेएमआईसी पंकज वर्मा की अदालत में सुनवाई देर रात शुरू हुई है।

    सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल और बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट डीएस सोबती पेश हुए हैं। कंचनप्रीत कौर अदालत में मौजूद हैं।

    थोड़ी देर में साफ होगा कि कंचनप्रीत को पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं। क्योंकि अगर रिमांड न मिला तो उनको जेल भी नहीं भेजा जा सकेगा। इसलिए मामला पेचीदा बना हुआ है।

    कोर्ट में दोनों वकील के बीच बहस जारी है। कंचनप्रीत कौर का बार-बार रिमांड मांगा जा रहा है। तर्क है कि कंचनप्रीत कौर रंधावा विदेश बैठे पति अमृतपाल सिंह बाठ की एसोसिएट मेंबर हैं। बहस के दौरान कंचनप्रीत कौर ने प्यास बुझाने लिए पानी मांगा है। मिनरल पानी की बोतल मुहैया करवाई गई है।

    अदालत के बाहर पुलिस का पहरा सख्त किया गया है। शिअद की तरफ से करीब 5 वकील बहस में जुट गए हैं। 