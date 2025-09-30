'जेल अधिकारी मुंह बंद रखने के दे रहे लाखों रुपये', तरनतारन में गुरप्रीत सिंह के परिवार का आरोप, जेल में हुई थी मौत?

तरनतारन में गोइंदवाल साहिब जेल में गुरप्रीत सिंह की मौत से परिवार सदमे में है। मां परमजीत कौर ने पुलिस और जेल अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि जेल अधिकारी उन्हें चुप रहने के लिए लाखों रुपये का लालच दे रहे हैं। गलत पहचान के आधार पर शव का अंतिम संस्कार करने के मामले की जांच की जा रही है।

धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। 24 सितंबर को गोइंदवाल साहिब की केंद्रीय जेल में बंद युवक गुरप्रीत सिंह मौत पर परिवार चौथे दिन भी सदमे में है। मां परमजीत कौर ने आरोप लगाया कि बेटे को पहले झब्बाल थाने की पुलिस ने झूठे नशीले पदार्थ के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा और फिर जेल अधिकारियों ने एक साजिश के तहत उसे गायब करके झूठा नाटक रचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार का आरोप है कि जेल अधिकारी तीन दिन से उन्हें लाखों रुपये का लालच देकर चुप रहने को कह रहे हैं। हालांकि, न्याय के लिए वे हाई कोर्ट जाएंगे। केंद्रीय जेल में गुरप्रीत सिंह नामक कैदी की मौत के बाद जेल अधिकारियों ने तरनतारन जिले के थाना वल्टोहा के गांव आबादी अमरकोट निवासी गुरभेज सिंह से संपर्क कर बताया कि उसके भाई गुरप्रीत सिंह उर्फ भालू की गंभीर बीमारी से मौत हो गई है।

परिवार ने बिना शव देखे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिसे वे मरा हुआ समझ रहे हैं, वह तो जेल में ही बंद है। मरने वाला गुरप्रीत गांव पक्का किला का रहने वाला था। गुरप्रीत के पिता सुखदेव ने बताया कि 26 सितंबर को जेल अधिकारी उसके घर आए और लगातार उस पर मामला अदालत में न ले जाने का दबाव बना रहे हैं। जेल में तैनात एक अधिकारी द्वारा परिवार को लाखों रुपये देने का लालच भी दिया जा रहा है। गुरप्रीत की बहन पूजा ने कहा कि 18 सितंबर को उसकी मां उससे मिलने जेल गई थी, उनको शक है कि गुरप्रीत को अधिकारियों ने साजिशन गायब किया है।