तरनतारन में गोली मारकर किराना दुकानदार की हत्या, गले में रखे कैश लेकर फरार

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विस हलका खडूर साहिब के गांव भुल्लर में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने करियाना दुकानदार दलजीत सिंह (45) को गोलियों से भूनकर गल्ले से 400 रुपये की नकदी छीन ली। दलजीत सिंह को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन तीन गोलियां छाती के आर-पार होने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत पैदा हो गई। थाना सदर की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरु कर दी है।

तरनतारन जिले के गांव भुल्लर के पूर्व सरपंच खजान सिंह के लड़के दलजीत सिंह ने गांव में करियाना की दुकान खोल रखी थी। दलजीत सिंह का बेटा कुछ दिनों में विदेश जाने वाला था। सोमवार की दोपहर 2 बजे दलजीत सिंह अपनी दुकान पर मौजूद था।

मोटरसाइकिल पर सवार दो लुटेरे दुकान के बाहर आए। एक लुटेरे ने दुकान के भीतर जाकर लूट की नीयत से पिस्टल निकाला। विरोध करने पर दुकानदार दलजीत सिंह पर पांच राउंड फायर किए। जिनमें से तीन गोलियां छाती के आर-पार हो गईं।

उन्हें तुरंत इलाज लिए गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तरनतारन में दाखिल करवाया गया, लेकिन छाती से रक्त अधिक बह जाने के कारण डाक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। करीब ढाई बजे दलजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। बाद में पता चला कि मोटरसाइकिल सवार लुटेरे दुकान के गल्ले से 400 रुपये की नकदी ले गए।

इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही थाना सदर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह मौके पर पहुंचे। घटना स्थल समीप लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। जिस दौरान पता चला कि लोअर के साथ काले रंग की कोटी पहनी शूटर ने अपना चेहरा मफ्लर से ढका हुआ था। जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक ने पैंट शर्ट के साथ हुड्डी पहन रखी थी।