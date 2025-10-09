Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन में कार सवारों से ग्लॉक पिस्टल बरामद, पुलिस ने नाकाबंदी कर किया अरेस्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    तरनतारन में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार सवारों को गिरफ्तार कर उनसे एक ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पिस्टल के स्रोत और इस्तेमाल के मकसद की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तरनतारन में कार सवारों से ग्लॉक पिस्टल बरामद (File Photo)

    जासं, तरनतारन। पुलिस ने सीमा के पास गांव डल में स्विफ्ट कार सवार तीन लोगों से ग्लाक पिस्टल बरामद किया गया। एसएसपी डा. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि एएसआइ शिंगारा सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने गांव डल के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान स्विफ्ट कार (पीबी जीजे 4301) को रुकने का इशारा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसएफ व पुलिस की टीम ने कार सवार तीनों को घेरकर तलाशी ली। इस दौरान उनसे एक ग्लाक पिस्टल मिली। उधर, एसएसपी के मुताबिक थाना खालड़ा के गांव राजोके की हद में आती बीएसएफ की पोस्ट पर रात को ड्रोन की आहट महसूस की गई। इसके बाद बीएसएफ व पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया और एक पैकेट बरामद हुआ। पैकेट से 75 कारतूस बरामद किए गए। इनमें 9 एमएम के 14, 9.19 एमएम के 13 और 23.19 एमएम के 47 कारतूस बरामद हुए।

     