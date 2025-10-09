तरनतारन में कार सवारों से ग्लॉक पिस्टल बरामद, पुलिस ने नाकाबंदी कर किया अरेस्ट

जासं, तरनतारन। पुलिस ने सीमा के पास गांव डल में स्विफ्ट कार सवार तीन लोगों से ग्लाक पिस्टल बरामद किया गया। एसएसपी डा. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि एएसआइ शिंगारा सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने गांव डल के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान स्विफ्ट कार (पीबी जीजे 4301) को रुकने का इशारा किया।

बीएसएफ व पुलिस की टीम ने कार सवार तीनों को घेरकर तलाशी ली। इस दौरान उनसे एक ग्लाक पिस्टल मिली। उधर, एसएसपी के मुताबिक थाना खालड़ा के गांव राजोके की हद में आती बीएसएफ की पोस्ट पर रात को ड्रोन की आहट महसूस की गई। इसके बाद बीएसएफ व पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया और एक पैकेट बरामद हुआ। पैकेट से 75 कारतूस बरामद किए गए। इनमें 9 एमएम के 14, 9.19 एमएम के 13 और 23.19 एमएम के 47 कारतूस बरामद हुए।