तरनतारन में गैंगस्टर सत्ता नौशहरा के तीन गुर्गे गिरफ्तार, एक स्प्लेंडर बाइक और तीन पिस्टल बरामद
तरनतारन पुलिस ने गैंगस्टर सतबीर सिंह सत्ता नौशहरा के गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक और तीन पिस्तौल बरामद की गई हैं। पूछताछ में, आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सत्ता नौशहरा के कहने पर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाते थे और घरों पर गोलियां चलाते थे। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करके दो दिन की रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। जिला पुलिस ने विदेश बैठे गैंग्सटर सतबीर सिंह सत्ता नौशहरा के गिरोह से जुड़े तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक व तीन पिस्टल बरामद की गई हैं। पूछताछ में आरोपितों ने माना कि वह सत्ता नौशहरा के कहने पर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाने व घरों पर गोलियां चलाने का काम करते थे। तीनों को अदालत में पेश करके दो दिन का रिमांड लिया गया है।
एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि सीआइए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह व एएसआइ कुलवंत सिंह विर्क के नेतृत्व में विशेष टीम ने नाकाबंदी करके स्प्लेंडर बाइक पर सवार तीन लोगों को दबोचा। तलाशी दौरान उनके कब्जे से 30 बोर के दो पिस्टल, 32 बोर का एक पिस्टल, तीन मैगजीन व चार कारतूस बरामद हुए। बाद में आरोपितों की पहचान हरप्रीत सिंह प्रीत पुत्र सुखदेव सिंह निवासी वड़िंग मोहनपुर, महिकप्रीत सिंह मल्होत्रा पुत्र साहिब सिंह निवासी जट्टा, अनमोल सिंह मोला पुत्र भुपिंदर सिंह निवासी सेरों के तौर पर हुई।
एसएसपी ने बताया कि विदेश बैठे गैंग्सटर लखबीर सिंह हरिके के करीबी साथी सत्ता नौशहरा ने इलाके से रंगदारी वसूलने के लिए एक गिरोह बना रखा है। यह तीनों उसी गिरोह के सदस्य हैं। रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाने व दहशत पैदा करने के लिए घरों पर गोलियां चलाते थे। इनके दो और साथियों की तलाश की जा रही है। हरप्रीत सिंह के खिलाफ थाना सरहाली में इरादत्न हत्या व अस्लहा एक्ट के तहत केस दर्ज है। इस मौके एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी सुखबीर सिंह संधू, सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह मौजूद रहे।
