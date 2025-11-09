कांग्रेस के पूर्व विधायक तरलोचन का हार्ट अटैक से निधन, तरनतारन में कर रहे थे चुनाव प्रचार

संवाद सहयोगी, नवांशहर। तरनतारन उपचुनाव में प्रचार के दौरान बंगा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी तरलोचन सिंह सूंढ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

चौधरी तरलोचन सिंह पंजाब के एससी समुदाय के एक सशक्त राजनेता, बंगा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हजारों समाज सुधारक कार्य किए। चौधरी तरलोचन सिंह दो बार बंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।