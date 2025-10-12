तरनतारन: रंगदारी की धमकियों के बाद किसान के घर पर चलाई गोली, CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस

तरनतारन के खेमकरण में एक किसान के घर पर बाइक सवारों ने गोलियां चलाईं, किसान को विदेशी नंबरों से रंगदारी की धमकियां मिल रही थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पीड़ित कुलदीप सिंह ने पहले धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया था और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

