Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तरनतारन: रंगदारी की धमकियों के बाद किसान के घर पर चलाई गोली, CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:37 PM (IST)

    तरनतारन के खेमकरण में एक किसान के घर पर बाइक सवारों ने गोलियां चलाईं, किसान को विदेशी नंबरों से रंगदारी की धमकियां मिल रही थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पीड़ित कुलदीप सिंह ने पहले धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया था और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तरनतारन: रंगदारी की धमकियों के बाद किसान के घर पर चलाई गोली।

    जागरण संवाददाता, खेमकरण (तरनतारन)। विदेशी नंबरों से रंगदारी के लिए मिल रही धमकियों के बीच आधी रात को एक किसान के घर पर बाइक सवारों ने गोलियां चलाईं। खेमकरण पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपितों की पहचान शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं। खेमकरण के वार्ड सात निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि उसके मोबाइल पर विदेशी नंबरों से रंगदारी के लिए धमकियां मिल रहीं थी। इस बाबत कुलदीप सिंह ने मामले को हलके में लेते हुए पुलिस को सूचित नहीं किया।

    शनिवार रात को पौने 11 बजे बाइक पर सवार दो युवक आए, जिन्होंने कुलदीप सिंह के घर पर गोलियां दागीं। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।