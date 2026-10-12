तरनतारन में पत्नी के सामने ASI की हत्या, शूटरों ने सीने में उतारी दो गोलियां; तीन संदिग्ध हिरासत में लिए

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पंजाब के फिरोजपुर में तैनात काउंटर इंटेलिजेंस के एएसआई इकबाल सिंह की बाईक सवारों ने तरनतारन के नौशहरा पन्नूआ में गोलियां मारकर हत्या कर दी। शूटरों ने उनकी पत्नी र्दशन कौर के सामने ही इस घटना को अंजाम दिया। हत्याकांड की जिमेदारी गैंगस्टर प्रभजीत दासुवाल, डोनी बल, मेहर रंधावा, अफरीदी तूत, अमर खब्बे ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि इकबाल सिंह 5 बजे फिरोजपुर के मल्लावाला से घर लिए रवाना हुए। रात को कस्बे के पटवारखाने के समीप उनकी पत्नी दर्शन कौर एक्टिवा पर घरेलू सामान खरीदकर वापिस लौट रही थी। इतने में बाईक पर स्वार होकर आए नकाबपोश शूटरों ने देखते ही देखते इकबाल सिंह को दो गोलिया मारी।

दोनों गोलियां छाती पर लगते बाईक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। उनकी पत्नी दर्शन कौर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। एएसआई इकबाल सिंह सड़क किनारे कच्चे रस्ते पर गिरे। उपचार लिए जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया।