तरनतारन में राष्ट्रीय मार्ग पर हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बस; एक युवती की मौत और कई गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, तरनतारन। जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित कस्बा बंडाला के पास सड़क किनारे खड़े रेत से भरे टिप्पर के पीछे पनबस मोगा डीपू की बस जा टकराई। इस हादसे में बरनाला जिले से संबंधित एक युवती की मौत हो गई। जबकि 15 के करीब मुसाफिर घायल हो गए। इनमें छह की हालत गंभीर बताई जाती है।

घायलों को इलाज लिए विभिन्न अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। हादसे का करण बने टिप्पर चालक की पहचान अभी बाकी है। पनबस मोगा डीपू की एक बस (पीबी 04 एई 0995) अमृतसर से मोगा लिए गुरुवार को साढ़े नौ बजे रवाना हुई। बस में करीब 35 मुसाफिर सवार थे। उक्त बस कस्बा बंडाला स्थित अर्श ढाबे के पास पहुंची थी। जहां ये हादसा हुआ।