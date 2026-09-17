अमृतसर में चोरी की नीयत से घर में घुसे तीन युवक, लोगों ने हथियार समेत दो को पकड़ा; धुनाई कर पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के रानी का बाग इलाके में चोरी की नीयत से दाखिल हुए तीन शातिर युवकों को स्थानीय निवासियों ने सतर्कता से पकड़ लिया। संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही लोगों ने तुरंत घेराबंदी कर दो आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी चकमा देकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, तीन संदिग्ध युवक रानी का बाग इलाके में स्थित एक मकान को निशाना बनाने की नीयत से घुसे थे। आसपास के लोगों को उनकी चाल-ढाल और गतिविधियों पर तुरंत संदेह हो गया। बिना कोई समय गंवाए स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर तीनों को घेरने का प्रयास किया।