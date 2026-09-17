अमृतसर में चोरी की नीयत से घर में घुसे तीन युवक, लोगों ने हथियार समेत दो को पकड़ा; धुनाई कर पुलिस को सौंपा
रानी का बाग में चोरी के इरादे से घुसे तीन युवकों में से दो को स्थानीय लोगों ने पिस्तौल समेत ...और पढ़ें
HighLights
रानी का बाग में चोरी की नीयत से घुसे तीन युवक।
स्थानीय निवासियों ने दो युवकों को पिस्तौल सहित पकड़ा।
पकड़े गए युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई की।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के रानी का बाग इलाके में चोरी की नीयत से दाखिल हुए तीन शातिर युवकों को स्थानीय निवासियों ने सतर्कता से पकड़ लिया। संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही लोगों ने तुरंत घेराबंदी कर दो आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी चकमा देकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, तीन संदिग्ध युवक रानी का बाग इलाके में स्थित एक मकान को निशाना बनाने की नीयत से घुसे थे। आसपास के लोगों को उनकी चाल-ढाल और गतिविधियों पर तुरंत संदेह हो गया। बिना कोई समय गंवाए स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर तीनों को घेरने का प्रयास किया।
अचानक लोगों को अपनी तरफ आते देख बदमाशों में हड़कंप मच गया और वे भागने लगे। भागदौड़ के दौरान एक युवक तो मौके से फरार होने में सफल रहा, लेकिन बाकी दो युवकों को भीड़ ने दौड़कर काबू कर लिया।
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लोगों ने जमकर की धुनाई
स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने पकड़े गए दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने पकड़े गए युवकों की तलाशी ली, तो उनमें से एक के पास से पिस्तौल बरामद हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।
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पुलिस ने कार्रवाई की शुरू
पुलिस ने बरामद पिस्तौल को जब्त कर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे और इससे पहले वे किन-किन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ ही मौके से फरार हुए तीसरे साथी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।