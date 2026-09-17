श्री हरिमंदिर साहिब में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए हुई अरदास, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने टेका माथा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पवित्र गुरु नगरी स्थित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर गुरु चरणों में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए अरदास की।

इस दौरान उन्होंने श्री दरबार साहिब में सेवा भी निभाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तरुण चुघ ने कहा कि श्री हरिमंदिर साहिब की पवित्र धरती से हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने तथा जनसेवा करने की नई ऊर्जा प्राप्त होती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन का प्रत्येक पल देश और समाज की सेवा में समर्पित किया है। सरकार के प्रमुख के रूप में उनका 25 वर्षों का कार्यकाल जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और वैश्विक पटल पर भारत का मान बढ़ाने वाला स्वर्णिम काल रहा है।