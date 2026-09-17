अल्टीमेटम खत्म! अमृतसर-फिरोजपुर सहित 5 जिलों में रेलवे ट्रैक पर डटे किसान, ट्रेनों के बदले रूट; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर वीरवार को अमृतसर के गांव देवीदासपुरा, संगरूर के सुनाम, गुरदासपुर, मोगा और फिरोजपुर में मल्लांवाला रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया। मोर्चा की ओर से सरकार को दोपहर 12 बजे तक मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया गया था। निर्धारित समय तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया।

मोर्चा के सदस्य बड़ी संख्या में रात को ही देवीदासपुरा पहुंच गए थे। किसान नेताओं का कहना था कि वे अंतिम समय तक सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लेगी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर रेल ट्रैक पर धरना शुरू करने का फैसला लिया गया। जिसके बाद ट्रेनों पर असर दिखने लगा है।

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को कई बार अपनी मांगों से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में अब रेल ट्रैक पर धरना शुरू किया गया है। यह भी पढ़ें- PLPA डीलिस्टेड जमीन मामलों में पंजाब सरकार लाएगी सिंगल सर्कुलर, आवेदकों को मिलेगी राहत जंडियाला गुरु में रेलवे फाटक देवीदास पूरा के समीप किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य डीसी दलविंदर जीत सिंह के साथ बैठक करते हुए । ट्रेनों पर दिखने लगा असर अमृतसर-नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर जंडियाला गुरु स्टेशन के पास देवीदासपुरा में किसान ट्रैक पर बैठने के बाद ट्रेनों पर इसका असर दिखा है। जिससे अमृतसर-न्यूजलपाईगुड़ी एक्सप्रेस साप्ताहिक, अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस, नंगल डैम एक्सप्रेस और अमृतसर-कादियां को तरन तारन रास्ते रवाना किया जाएगा।