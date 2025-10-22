Punjab News: तरनतारन के गांव नत्थूपुर में पूर्व सैनिक ने चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट, क्या थी वजह?
पंजाब के तरनतारन जिले के गांव नत्थूपुर में एक पूर्व सैनिक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जिला तरनतारन के गांव नत्थूपुर में पूर्व सेनिक हरपाल सिंह पाला ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर अपने चचेरे भाई रंजीत सिंह राणा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके पड़ताल शुरु कर दी है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार के हवाले कर दिया गया।
विधानसभा हलका पट्टी के गांव नत्थूपुर निवासी बली सिंह का बेटा रंजीत सिंह राणा (38) हरिके पत्तन स्थित गुरुद्वारा नानकसर ईशरधाम में बतौर ग्रंथी तैनात था। जो बुधवार की सुबह करीब पांच बजे गुरुद्वारा साहिब से ड्यूटी देकर वापस घर लौटा। राणा अपने घर के बाहर मौजूद था कि उसके चाचा बलकार सिंह का लड़का हरपाल सिंह पाला गाली-गलौज करता वहां आया। जिसने राइफल से गोलियां चलाईं। एक गोली लगते ही रंजीत सिंह राणा गंभीर घायल हो गया।
जिसको तरनतारन के गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लाया गया। जहां डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक एक बेटे का पिता था। सूचना मिलते ही सब डिविजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी, थाना चोहला साहिब प्रभारी बलजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि शव कब्जे में लेकर हरपाल सिंह पाला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।