तरनतारन: शिअद कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर चुनाव आयोग सख्त, जांच के लिए स्पेशल DGP राम सिंह तैनात 

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन उपचुनाव के दौरान शिअद नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज किए मुकदमों से चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है। रविवार को आयोग द्वारा स्पेशल डीजीपी राम सिंह (1994 बैच के आईपीएस) को उक्त मुकदमों की जांच के लिए तैनात किया है। वह 36 घंटे में आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के पाबंद होंगे।

भारतीय चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को कहा है कि तरनतारन उपचुनाव के दौरान आचार संहिता का पूरी तरह से पालन यकीनी बनाया जाए। बता दें कि अभी एक दिन पहले ही शिअद की शिकायत पर तरनतारन की एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को चुनाव आयोग द्वारा निलंबित किया गया है। बाद में सरकार द्वारा तीन आइपीएस अधिकारियों का पैनल आयोग को भेजा गया।

आयोग द्वारा आधी रात को 2013 बैच के आइपीएस अधिकारी सुरिंदर लांबा को तरनतारन का एसएसपी लगाया। जिन्होंने तत्काल तरनतारन हैडक्वाटर पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर व अन्य अकाली कार्यकर्ताओं खिलाफ वोटरों को धमकाने बाबत थाना सिटी में 23 अक्तूबर को केस दर्ज किया गया। जिसके खिलाफ शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में धरना लगाया गया।

धरने के 2 दिन बाद थाना सिटी में एक नई एफआईआर दर्ज करके उक्त धरने को धारा 144 का उल्लंघन करार देते अकाली दल खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। शिअद की शिकायत थी कि अकाली प्रत्याशी की बेटी कंचनप्रीत कौर की रेकी लिए बिना वर्दी पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं।