तरनतारन: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच जारी

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जिला तरनतारन के इतिहासिक शहर चोहला साहिब के मेन बाजार में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष भुपिंदर नैयर पर बाइक सवार दो लोगों ने गोलियां चलाईं। उक्त घटना सुबह साढे दस बजे उस समय हुई, जब दीवाली मौके लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए जुटे हुए थे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

कस्बा चोहला साहिब में बिल्डिंग मटीरियर का कारोबार करते भुपिंदर नैयर ब्लाक कांग्रेस के वर्षों से अध्यक्ष चले आ रहे हैं। श्री कृष्णा गौशाला समीप वह दुकान पर बैठे थे कि बाइक पर सवार दो लोग बाजार में आए। निहंग सिंह के पहरावे वाले युवक ने पीले रंग के कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। बाइक सवार करके वह बाजार में मौजूद रहा।

उसके साथी (सफेद रंग के कपड़े से चेहरा ढके) ने पिस्टल से भुपिंदर नैयर पर तीन गोलियां दागीं, लेकिन फायर मिस हो गया। इतनी देर में दोनों बाइक पर फरार हो गए। घटना के 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि यहां से थाने की दूरी 50 मीटर की है। थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह को ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष भुपिंदर नैयर ने बताया कि एक वर्ष पहले गैंग्सटरों द्वारा उनसे रंगदारी मांगी गई थी।