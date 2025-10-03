Language
    AAP ने तरनतारन सीट पर प्रत्याशी उतारा, हरमीत संधू लड़ेंगे उपचुनाव; सीएम भगवंत मान ने की घोषणा

    By Suprabha Saxena Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हरमीत सिंह संधू को विधानसभा हलका तरनतारन का प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हलके के लोगों की पसंद को मैदान में उतारा है। तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को अगस्त माह में हलका इंचार्ज बनाया गया था।

    पंजाब में तरनतारन सीट से उपचुनाव लड़ेंगे हरमीत संधू, आम आदमी पार्टी ने की घोषणा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीपीएस हरमीत सिंह संधू को विधानसभा हलका तरनतारन का प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल जून में कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

    तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू 

    उन्होंने कहा कि आम तौर पर पार्टियां अपनी पसंद का प्रत्याशी मैदान में उतारती है, लेकिन हमने हलके की लोगों की पसंद को मैदान में उतारा है। तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को अगस्त माह में हलका इंचार्ज बनाया गया था।

    जून में खाली हो गई थी सीट

    दरअसल आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। सोहल का इस साल जून में निधन हो गया था। हालांकि अभी तक चुनाव की डेट की घोषणा नहीं की गई है।

    जुलाई में आप में शामिल हुए थे संधू

    आपको बता दें कि हरमीत सिंह संधू इस साल जुलाई में आप में शषा मिल हुए हैं। उन्होंने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की टिकिट से साल 2007 और 2012 में चुनाव जीता था।

    मुख्यमंत्री मान ने अपने संबोधन के आखिर में कहा कि तरनतारन के लोगों को नई सड़कों के साथ नया एमएलए दे रहा हूं। इन्हें संभालकर रखना व गौर भी फरमाना। संधू की जीत के लिए कोई कसर न रहे। मुझे जब भी बुलाओगे, चुनाव प्रचार के लिए आ जाउंगा।

    उल्लेखनीय है कि शिअद ने सुखविंदर कौर रंधावा, भाजपा ने हरजीत सिंह संधू को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री मान ने हरमीत सिंह संधू की पीठ थपथपाते कहा कि अब तगड़े हो जाओ। डेरा बाबा नानक, गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल, जालंधर व लुधियाना की तरह उप चुनाव में हरमीत सिंह संधू की जीत सुनिश्चित करके आम आदमी पार्टी नया रिकॉर्ड बनाएगी।