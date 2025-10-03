AAP ने तरनतारन सीट पर प्रत्याशी उतारा, हरमीत संधू लड़ेंगे उपचुनाव; सीएम भगवंत मान ने की घोषणा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हरमीत सिंह संधू को विधानसभा हलका तरनतारन का प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हलके के लोगों की पसंद को मैदान में उतारा है। तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को अगस्त माह में हलका इंचार्ज बनाया गया था।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीपीएस हरमीत सिंह संधू को विधानसभा हलका तरनतारन का प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल जून में कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू उन्होंने कहा कि आम तौर पर पार्टियां अपनी पसंद का प्रत्याशी मैदान में उतारती है, लेकिन हमने हलके की लोगों की पसंद को मैदान में उतारा है। तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को अगस्त माह में हलका इंचार्ज बनाया गया था।

जून में खाली हो गई थी सीट दरअसल आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। सोहल का इस साल जून में निधन हो गया था। हालांकि अभी तक चुनाव की डेट की घोषणा नहीं की गई है।

जुलाई में आप में शामिल हुए थे संधू आपको बता दें कि हरमीत सिंह संधू इस साल जुलाई में आप में शषा मिल हुए हैं। उन्होंने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की टिकिट से साल 2007 और 2012 में चुनाव जीता था।

मुख्यमंत्री मान ने अपने संबोधन के आखिर में कहा कि तरनतारन के लोगों को नई सड़कों के साथ नया एमएलए दे रहा हूं। इन्हें संभालकर रखना व गौर भी फरमाना। संधू की जीत के लिए कोई कसर न रहे। मुझे जब भी बुलाओगे, चुनाव प्रचार के लिए आ जाउंगा।