UK से लौटते ही वारिस पंजाब दे के जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह अरेस्ट, चंडीगढ़ प्रदर्शन मामले में हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, तरनतारन। सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के तरनतारन जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह को दिल्ली के हवाई अड्डे पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा पूरी कर वापस लौटे थे। जैसे ही वह हवाई अड्डे से बाहर निकले, वहां पहले से ही मुस्तैद चंडीगढ़ पुलिस की विशेष टीम ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया।

चमकौर सिंह अक्सर अपनी गतिविधियों और बयानों को लेकर चर्चा और विवादों में रहे हैं। बताया जा रहा है कि तरनतारन जिले के गांव धुन के रहने वाले चमकौर सिंह के खिलाफ पिछले दिनों चंडीगढ़ में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ हुई तीखी झड़प और हाथापाई के मामले में FIR दर्ज की गई थी।