पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल! अमृतसर-तरनतारन से नेता एक साथ श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे, दिखाई एकजुटता

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी को समाप्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को अमृतसर और तरनतारन जिले की 15 विधानसभा सीटों के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने एक अनूठी पहल की। पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए सभी दिग्गज नेता एक ही बस में सवार होकर पवित्र धार्मिक स्थल पर माथा टेकने पहुंचे।

प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी की कमान में सभी बड़े चेहरे एक निजी होटल से बस में सवार होकर एक साथ निकले। इस मौके पर स्थानीय सांसद ने दावा किया कि दोनों जिलों के सभी बड़े नेता पूरी तरह से एकजुट हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और सभी कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं।