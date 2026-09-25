पंजाब कांग्रेस का राजा वडिंग के नेतृत्व में प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त पर FIR की मांग; चरणजीत चन्नी नदारद

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की अगुवाई में पार्टी नेता और कार्यकर्ता सेक्टर-17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नदारद हैं।

पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन सुबह 11 बजे सेक्टर-17 में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय के पास से शुरू हुआ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, उनके खिलाफFIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है।

कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप और मांगें हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर प्रक्रिया से जुड़े निर्णयों को नियमों के अनुरूप और सर्वसम्मत बताया है। पार्टी इसे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराने के बड़े कार्यक्रम के रूप में देख रही है।