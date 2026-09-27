पंजाब के हर जिले में कल कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन जिला स्तर तक ले जाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से 28 सितंबर को पंजाब के सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटियों की अगुवाई में होने वाले इन प्रदर्शनों के दौरान ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंकने के साथ ही संबंधित जिलों के उपायुक्तों को मेमोरेंडम सौंपे जाएंगे।

वड़िंग समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अब जिला स्तर पर होने वाला प्रदर्शन पंजाब कांग्रेस के आंदोलन का अगला चरण होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा।