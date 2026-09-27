किसानों की 13 मांगों को लेकर 5 अक्टूबर को राज्य के सभी डीसी दफ्तरों का होगा घेराव

संवाद सहयोगी, मानसा। अमेरिका से टैक्स मुक्त समझौते को रद्द करने और नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने समेत 13 प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है।

5 अक्टूबर को राज्य के सभी डीसी दफ्तरों को घेराव किया जाएगा। उक्त ऐलान संगठन के ब्लाक मानसा अध्यक्ष जगसीर सिंह जवाहरके ने गांव घरांगना में गांव कमेटी के चयन दौरान किया।

उन्होंने लोगों को आह्वान दिया कि इन घेराव में वे अपने परिवारों समेत शामिल हो ता कि केंद्र और पंजाब सरकार पर दबाव डालकर सभी मांगों का मनाया जा सके।

इस मौके गुरदीप सिंह खोखर,सिकंदर सिंह घरांगना भी मौजूद थे। इस मौके ब्लाक अध्यक्ष जगसीर सिंह जवाहरके की अध्यक्षता में गांव इकाई के सर्वसमिति हुए चुनाव में अध्यक्ष बलजीत सिंह,महासचिव इंद्रपाल सिंह,खजांची राजिंदर सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरतार सिंह,उपाध्यक्ष मलकीत सिंह और संगठन सचिव हरदीप सिंह सेखों चुने गए।