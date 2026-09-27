FIR के बाद भी LPU के छात्रों का प्रदर्शन जारी, जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में शनिवार देर रात से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार को भी अभी तक जारी रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए छात्रा से जुड़े कथित दुष्कर्म और सुसाइड के संदेश के बाद बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुटे और देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

हाईवे पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रविवार सुबह से ही हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। छात्रों के सड़क पर बैठने के कारण जालंधर और फगवाड़ा की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगने की रिपोर्ट सामने आई है।

प्रदर्शन के कारण आसपास के वैकल्पिक मार्गों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। हाईवे खुलने के बाद भी सामान्य यातायात बहाल होने में समय लग सकता है, क्योंकि कई घंटों से रुके वाहनों को निकालने में पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी।

पुलिस ने संभाला मोर्चा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कपूरथला पुलिस की ओर से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा भी मौके पर ही मौजूद हैं और छात्रों से लगातार बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार वायरल संदेश से पैदा हुई स्थिति के कारण छात्रों में आक्रोश बढ़ा और प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि वायरल दावे की जांच की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों में पुलिस के बयानों को लेकर अंतर है।

एक ओर एक रिपोर्ट में छात्र की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म केस दर्ज किए जाने की बात कही गई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में एसएसपी ने कहा कि पुलिस को ऐसी घटना की पुष्टि करने वाला कोई सबूत या शिकायत नहीं मिली थी। इसलिए मामले के तथ्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

कैंपस में तोड़फोड़ के बाद हाईवे तक पहुंचा मामला प्रदर्शन के दौरान एलपीयू कैंपस में संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाओं की भी रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक पहुंचे और हाईवे पर बैठ गए।

अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ छात्रों के आरोपों और उनकी शिकायतों की जांच करना और दूसरी तरफ हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सामान्य करना। यात्रियों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी फगवाड़ा-जालंधर हाईवे बंद होने के कारण आम वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के साथ-साथ स्थानीय यात्रियों को भी जाम में फंसना पड़ रहा है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि लंबे समय से रुका ट्रैफिक एक साथ निकलने पर हाईवे और आसपास की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकता है। ऐसे में यातायात पूरी तरह सामान्य होने में काफी समय लगने की संभावना है।

अब नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर एलपीयू में चल रहे प्रदर्शन और हाईवे जाम के बीच अब सबकी नजर पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। पुलिस छात्रों से बातचीत के जरिए स्थिति शांत कराने का प्रयास कर रही है, जबकि वायरल संदेश से जुड़े दावों की जांच भी जारी है।