पंजाब में रविवार को खुले बैंक, काले कपड़ों कर्मचारियों ने विरोध जाता; 28 से 30 सितंबर तक होगी देशव्यापी हड़ताल

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेशों के बाद आज रविवार पूरे पंजाब में बैंक आम दिनों की तरह खुले रहे। हड़ताल पर जाने से ठीक पहले बैंक कर्मचारियों ने एक अनूठा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। सभी कर्मचारी या काले कपड़े पहन पहुंचे या कालियां पटि्टयां लगा केंद्र सरकार और प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज किया।

बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से लंबित 'सप्ताह में 5 कार्य दिवस' (5-डे वीक) की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के कारण लगातार तीन दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहने की संभावना है।

लेकिन इस समझौते को लगभग दो साल आठ महीने का समय बीत जाने के बावजूद सरकार और प्रबंधन द्वारा इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया। कहा कि इस संबंध में लगातार ज्ञापन, नोटिस और पत्र भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते कर्मचारियों को मजबूरी में हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा है।

ग्राहकों को देखते हुए खोले गए बैंक उन्होंने स्पष्ट किया कि रविवार को बैंक सिर्फ इसलिए खोले गए ताकि लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने के कारण आम जनता और ग्राहकों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि 28, 29 और 30 सितंबर को देशभर की बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहेंगी और अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।