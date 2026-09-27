जागरण संवादाता, लुधियाना। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है।आरोप है कि उन्हें यह धमकी पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर से वॉइस मैसेज के जरिए भेजी गई है। मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति ने खुद को 'मलिक एलेक्स' बताया है और बेहद आपत्तिजनक व चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है।

इंटरनेट मीडिया पर सामने आए इस धमकी भरे ऑडियो में आरोपी ने रवनीत बिट्टू को ज्यादा बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। मैसेज में कहा गया है कि वे अपनी सीमा में रहें और हद से बाहर जाने की कोशिश न करें।