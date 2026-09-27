'अपनी औकात में रहो...': पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को मिली पाकिस्तान से बम से उड़ाने की सीधी धमकी
पूर्व केंद्रीय मंत्री को पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर से जान से मारने और बम धमाका करने की धमकी मिली ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को जान से मारने की धमकी।
पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से वॉइस मैसेज भेजा गया।
सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस मामले की जांच में जुटीं।
जागरण संवादाता, लुधियाना। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है।आरोप है कि उन्हें यह धमकी पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर से वॉइस मैसेज के जरिए भेजी गई है। मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति ने खुद को 'मलिक एलेक्स' बताया है और बेहद आपत्तिजनक व चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है।
इंटरनेट मीडिया पर सामने आए इस धमकी भरे ऑडियो में आरोपी ने रवनीत बिट्टू को ज्यादा बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। मैसेज में कहा गया है कि वे अपनी सीमा में रहें और हद से बाहर जाने की कोशिश न करें।
इसके साथ ही आरोपी ने दावा किया कि उनके खिलाफ हमले के लिए सामग्री तैयार रखी गई है और अगले 5, 10 या 15 दिनों के भीतर हमला किया जा सकता है। धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि इस हमले में उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी शिकार बन सकते हैं।
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आतंकी संगठन से तार जुड़े होने की आशंका
इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि मैसेज भेजने वाला व्यक्ति प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अभी इस बात की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। जांच अधिकारी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैसेज भेजने वाले की असली पहचान उजागर हो सके।
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सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस जांच में जुटीं
अंतरराष्ट्रीय नंबर से मिली इस सीधी धमकी के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर आ गए हैं। जिस व्हाट्सएप नंबर से यह संदेश भेजा गया है, उसकी तकनीकी और डिजिटल जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से नंबर की लोकेशन और नेटवर्क कड़ियों को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।
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