अबोहर में वल्मीकि समाज की बैठक से बाहर निकलते ही युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, अबोहर। फाजिल्का के अबोहर के एक आवासीय इलाके में रविवार को दिनदहाड़े बंदूकधारी बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। वारदात मंदिर परिसर के ठीक बाहर की है, जहां धार्मिक समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक समाप्त होने के बाद लोग बाहर निकल ही रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए एक हमलावर ने लोगों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

इस अचानक हुए हमले में मंदिर के बाहर खड़े एक युवक के सीधे सीने में गोली लग गई, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंदिर में समाज की विशेष बैठक चल रही थी। जैसे ही बैठक समाप्त हुई और लोग मुख्य द्वार से बाहर आने लगे, तभी बाइक पर सवार होकर आए एक संदिग्ध युवक ने पिस्टल निकालकर अचानक फायरिंग कर दी।