लव मैरिज का खौफनाक अंत: तरनतारन बस अड्डे पर सालों ने जीजा के चेहरे पर 83 वार कर किया कत्ल, दोनों आंखें फोड़ीं

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। प्रेम विवाह से नाराज दो साले भाइयों ने अपने जीजा की बेरहमी से हत्या कर दी। गांव कद्दगिल निवासी 25 वर्षीय जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को तरनतारन बस अड्डे के बाहर उसके साले जसप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह ने घेर लिया। आरोप है कि दोनों ने चाकू से उसके चेहरे पर 83 वार किए।

इतना ही नहीं, उसकी दोनों आंखों को भी चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया। करीब 4 मिनट तक चली इस वारदात के दौरान राहगीर युवक को बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। मृतक के पिता तरसेम सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा डीजे का काम करता था और अधिकतर अपने ननिहाल गांव नौरंगाबाद में रहता था। इसी दौरान उसका गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवती के स्वजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बावजूद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर विवाह कर लिया और करीब एक महीने तक बाहर रहे।