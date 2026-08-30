स्कूल जाने से मना करने लगी बच्ची, पूछने पर खुला राज; पटियाला में ऑटो चालक पर अश्लील हरकत करने का आरोप

जागरण संवाददाता, पटियाला। त्रिपड़ी इलाके में छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ ऑटो चालक द्वारा अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपित ऑटो चालक बच्ची को रोजाना स्कूल ले जाने और वापस घर छोड़ने के लिए लगाया गया था। घटना के बाद बच्ची डर गई और कई दिन तक परिवार को कुछ नहीं बताया।

परिवार के अनुसार, 29 अगस्त को बच्ची ने अचानक स्कूल जाने से मना करना शुरू कर दिया। शुरुआत में स्वजन ने इसे बच्ची की जिद समझा, लेकिन लगातार रोने और स्कूल जाने से इनकार करने पर उन्होंने उससे कारण पूछा। इसके बाद बच्ची ने कथित घटना के बारे में परिवार को बताया।