हादसा या साजिश? मोगा में 3 साल के बच्चे की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत, पिता की शिकायत पर जांच शुरू

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के धर्मकोट के अंतर्गत आते गांव रेड़वां में रविवार को दर्दनाक हादसे में तीन वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और कुछ समय से अपने ननिहाल गांव रेड़वां में रह रहा था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, जबकि गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, गगनदीप का मामा गुरचरण सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह निवासी रेड़वां ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे कर रहा था। इसी दौरान बच्चा अचानक ट्रॉली के पीछे आ गया और उसकी चपेट में आ गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।