श्री हरि मंदिर साहिब के पास होटल में बवाल, पहचान पत्र मांगने पर भड़के युवक; साथियों संग लौट की मारपीट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरि मंदिर साहिब के पास स्थित केसी होटल में रविवार सुबह युवकों ने जमकर हंगामा किया। होटल प्रबंधन की ओर से पहचान पत्र मांगने पर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। आरोप है कि पहले तीन युवक होटल में पहुंचे और वहां ठहरी लड़कियों के कमरों में जाने की बात कहने लगे। पहचान पत्र मांगने पर वे भड़क गए।

होटल मालिक रोकी ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह कुछ लड़कियां होटल में पहुंची थीं और उन्होंने कमरे लिए थे। करीब एक घंटे बाद तीन युवक होटल में आए। उन्होंने लड़कियों के कमरों में जाने की इच्छा जताई। होटल प्रबंधन ने पहले लड़कियों से इस संबंध में जानकारी ली और इसके बाद युवकों से पहचान पत्र दिखाने को कहा।